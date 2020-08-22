إقليم كردستان يتعرض لموجة تساقط للأمطار وتصاعد الغبار

2020/08/22 | 18:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

نشرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، السبت، تقريرا عن عدم استقرار الاحوال الجوية في الاقليم اذ سيتعرض الى منخفض جوي يؤدي الى تساقط للامطار وارتفاع للغبار بالجو.

وقالت المديرية في تقرير، إنه “جراء منخفض جوي يتعرض له جنوبي وغربي الاقليم يتوقع ان تتعرض المناطق الجبلية لموجة قصيرة من تساقط للامطار الرعدية.”

واشارت المديرية الى “احتمالية حدوث ارتفاع سريع للغبار في الجو في مناطق غربي اقليم كردستان”.

واضافت المديرية في تقريرها ان “تأثير هذا المنخفض الجوي سيبدأ مساء يوم الاحد المصادف 23-8-2020 وينتهي في اليوم نفسه”.



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