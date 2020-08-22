وزير الصحة: نسبة الشفاء في العراق بلغت 72 بالمائة

2020/08/22 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن ان نسبة الشفاء في العراق بلغت 72 بالمائة.وأكد التميمي في تصريح صحفي:" انه لا يوجد دواء مخصص لفيروس كورونا، وجميع الأدوية الموجودة هي عبارة عن تجارب استخدمت في دول العالم، مرحبا في الوقت نفسه بأي شركة عراقية تنتج دواء محلياً، وأن وزارة الصحة ستكون أول من يتعامل مع هذا الدواء ،إذا كان من ضمن المواصفات العالمية".وبين:" ان وزارة الصحة اعطت الأولوية بالتلقيح من الوباء في حال توفره إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً ،والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة ،والأجهزة الأمنية ،أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات"، مبيناً" أن نسبة الشفاء في العراق ./انتهى7

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