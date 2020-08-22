اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الاسبوع الحالي

2020/08/22 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قالت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ان موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ سيعلن خلال هذا الاسبوع .واشادت وزارة التربية بالجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمشرفين والمدراء والمعاونين ومراقبي المراكز الامتحانية وادارة واعضاء مراكز الفحص وواضعي الاجوبة النموذجية والفاحصين ، مثمنة ابناءها الطلبة الخارجيين لالتزامهم بالتعليمات الامتحانية ومتطلبات الصحة والسلامة وسعيهم الحثيث من اجل النجاح ، والتي أثمرت عن نسب نجاح أفضل مقارنةً بالاعوام السابقة ./انتهى5

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