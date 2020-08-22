اتهام رسمي.. العراق: إيران حولت مسار مياه الأنهار فقلّت

2020/08/22 | 18:36 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 18:26 - GMT 15:26 تارخ النشر: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 17:51 - GMT 14:51

المصدر: دبي - العربية.نت

يبدو أن أزمة المياه بين بغداد وطهران لن تمر مرور الكرام، فقد اتهم المتحدث باسم وزارة الموارد العراقية، السبت، إيران بتحويل المياه إلى بحيراتها.

وأضاف أن طهران تعمّدت خفض منسوب مياه أنهار عراقية.تركيا أيضاًويواجه العراق منذ مدة تحديات كبيرة بسبب المياه في البلاد، حيث بدأت الأزمة بسبب مشروعات تركية قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للبلاد.فيما يعد نهرا دجلة والفرات، اللذان ينحدران من جبال جنوب شرقي تركيا ويمتدان عبر سوريا ثم العراق قبل أن يصبا في الخليج، مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة.

العراق أمام كارثةيشار إلى أن معدل الانخفاض قد أنذر بمشكلة كبيرة، ووضع العراق أمام مشكلة كارثة بعدما حولت إيران أيضاً مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.وتشكل الأمطار 30% من موارد العراق المائية، بينما تشكل مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران 70% بحسب المديرية العامة للسدود في العراق.وقد انخفض مستوى المياه في خزان سد الموصل إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل أعوام بعد تشغيل تركيا لسد إليسو حينها.

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