سواريز ينتقد إدارة برشلونة ويضرب المثل بنجوم ريال مدريد للدفاع عن كبار فريقه

2020/08/22 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

انتقد الأوروغوياني، لويس سواريز، بشكل علني إدارة برشلونة لتسريب اسمه ضمن المحتملين للرحيل عن صفوف الفريق هذا الموسم، لا سيما أن عقده ما زال مستمرا، ولم يتواصل معه أحد.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة “البايس” الإسبانية: “تحدثوا عن بعض الأسماء التي قالها الرئيس، ولكن بالنسبة لي لم يخبرني أحد بأنهم يريدون الاستغناء عني، وإذا كانت هذه هي رغبة النادي، سيكون من الجيد أن يقولها لي المسؤول بشكل مباشر، هكذا ستكون أفضل من التسريبات، وأنا أيضا أريد الأفضل للنادي، وفكرتي الحالية هي الاستمرار، وإذا قرر النادي الاستغناء عني، لن يكون لدي أي انزعاج، وكومان (المدرب) لم يتحدث معي بعد”.

وتحدث سواريز عن الهزيمة المهينة التي تعرض لها فريقه برشلونة في لشبونة، قائلا: “عندما تخسر مثلما خسرت في لشبونة، يتحمل الجميع مسؤولية الأمر، وليس من العدل الإشارة إلى لاعب واحد فقط، وأحيانا يرغبون في تشخيص الأمور، ولكن لا أعتقد قيام أحد بالتشكيك في التزامي مع برشلونة، وكان يوما خرج فيه كل شيء بشكل سيء، وتفوقوا علينا، ولم نستطع إصلاحه”.

وفيما يتعلق بمستقبله في الفريق الكتالوني، كشف المهاجم الأوروغوياني: “أريد الاستمرار في تقديم ما لدي للفريق لطالما اعتمدوا علي، وأشعر بدعم الناس منذ أن وصلت إلى هنا، وهذا يمنحني القوة”.

وعن جلوسه على دكة البدلاء، اعترف سواريز: “سأقبل بدور البديل مثلما قبلته دائما في مسيرتي، والمنافسة دائما تكون جيدة، وإذا قرر المدرب المشاركة منذ البداية لن يكون لدي أي مشكلة لمساعدة الفريق بالدور الذي يمنحوني إياه، وما زال لدي الكثير لتقديمه لهذا النادي”.

وعن انتهاء اللاعبين الكبار، استكمل سواريز حديثه، قائلا: “أتذكر عندما أقصى أياكس فريق ريال مدريد قالوا إن كروس انتهى ويريدون اعتزال لوكا مودريتش وراموس كان كارثة، وفجأة لا يستحق أي لاعب المشاركة، وفي السنة التالية لعبوا بشكل أفضل، ومرة أخرى كانوا نجوما وكانوا جزءا من فريق أسطورة، ولكن نعلم أنه في وقت الهزيمة يهاجمون الجميع، ولكن بصراحة أعتقد أننا نفتقد إلى قليل من الصبر والاتساق، لأنه في ظل غياب المعلومة والتفسيرات لشرح الأمور من القاع دائما يكون من السهل خروج الأسباب”.

وحدد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قائمة بأسماء اللاعبين الذين لن يغادروا الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين الكبار سيضطرون للرحيل.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: “ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير-شتيغن، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونغ، كليمنت لينغليه، عثمان ديمبيلي، وأنطوان غريزمان أيضا”.



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