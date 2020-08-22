الصميدعي يشيد بزيارة الكاظمي لواشنطن ويقدم مقترحا لتهدئة التشنجات الراهنة

2020/08/22 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أشاد المحلل السياسي، ابراهيم الصميدعي، السبت، بخطوة زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لواشنطن، مبينا ان مهمته الأكبر ستبدأ حين عودته، وهي مهمة الاحتواء المزدوج (للكواتم وصدور الشهداء) في اشارة للفصائل المسلحة وضحايا التظاهرات.

وكتب الصميدعي تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020): "دفعت زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى واشنطن العراق خطوة الى الامام وقللت احتماليات انهياره بسبب الازمة الصحية والاقتصادية".

وأضاف، "لكن مهمته الاكبر ستبدأ حين عودته، مهمة الاحتواء المزدوج للكواتم وصدور الشهداء، وقف التصعيد وتأجيل الحسم الى الانتخابات، لامنتصر في حرب اهلية".

واختتم تغريدته بهاشتاك "#حياتنا_اولا_مطلبنا_التأجيل".

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