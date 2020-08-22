لأول مرة.. فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بأغنية دينية لـ”آل البيت”

2020/08/22 | 18:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

فاجأت الفنانة حنان شوقي جمهورها بطرحها لاغنية دينية جديدة بصوتها لاول مرة، حيث طرحت الفنانة حنان شوقي الاغنية عبر قناتها الخاصة في يوتيوب وحملت الاغنية عنوان “آل البيت” وهي من كلمات وليد عباس وألحان من التراث الصوفي.

و تأتي كلمات الأغنية:

انا جيتكم يا عباد الله..



مادد ايديه بقول لله ،

سائل على باب الكرماء..



جبر الخاطر على الله

انا جيتكم يا ال البيت ..وماليش بيت غير هذا البيت

حالى كله ليكو شكيت..



شيلوا عنى قولت آه أنا جيت…

يذكر ان الفنانة حنان شوقي قد تعرضت من فترة لازمة مع احد شركات الانتاج حيث امتنعوا عن منحها اموالها .

على صعيد أخر ،يشار الى ان آخر عمل شاركت فيه حنان شوقي الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”.

في إطار من التشويق والإثارة والحركة تدور الأحداث حول عائلة (زين العطار) فبعد وفاته يشهد هذا الجزء ظهور عائلة جديدة تدخل في صراع مع عائلة العطارين من اجل اﻻستحواذ على تجارة السلاح.

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