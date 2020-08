2020/08/22 | 18:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طرحت مرسيدس-بنز الجيل الجديد من تطبيقات Mercedes me والمنصة القياسية الموحدة للارتقاء بالتطبيق الذي قدمته في العام 2015 إلى نظام رقمي متكامل.ويتيح النظام الجديد تطوير خدمات تتميز بالمرونة وإمكانية التخصيص في المستقبل.ويشمل النظام المتكامل تطبيقين هما Mercedes me وMercedes me Service.ويتوفر التطبيقان للتنزيل عبر متجر App Store ومتجر Google Play Store، وسيكونان متاحين للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 40 سوقاً على مستوى العالم تتضمن خدمات Mercedes me بحلول نهاية العام الجاري.وجرى تطوير هذه التطبيقات من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعملاء على مستوى العالم، وكان لآراء المستخدمين دور كبير خلال تطوير التطبيقات، بحيث أصبحت تطبيقات مرسيدس-بنز الجديدة تجمع بين الوظائف الأساسية المطورة والتجربة العملية التي تلبي متطلبات العملاء.فعلى سبيل المثال، تتيح التطبيقات إمكانية التحديث على فترات زمنية أقصر، كما تتميز بسهولة التشغيل والاستجابة السريعة في نفس الوقت.وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة دايملر أيه جي ومرسيدس-بنز أيه جي المسؤولة عن المبيعات والتسويق: "صمم الجيل الجديد من تطبيقات Mercedes me لمساعدة عملائنا على التواصل مع مرسيدس-بنز على مدار الساعة، إذ يمكنهم مثلاً حجز موعد لخدمات الصيانة لدى الوكيل المفضل أو إرسال وجهة رحلتهم التالية مباشرةً إلى سياراتهم عن طريق التطبيق.ونسعى في مرسيدس-بنز دائماً إلى تسهيل حياة عملائنا، ونعمل باستمرار على توسيع نطاق خدماتنا الرقمية لتحقيق هذه الغاية." محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسيدس بنز تطور نظامها الرقمي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرسيدس بنز تطور نظامها الرقمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).