مقترحات جديدة لتمثيل المنتخبات الوطنية على طاولة فيفا

2020/08/22 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإصدار قوانين جديدة تساعد اللاعبين على تمثيل منتخب وطني ثان.وهناك اقتراحات مختلفة تخدم اللاعبين تم تقديمها، وسيتم التصويت عليها من الـ 211 اتحادا قاريا في 18 سبتمبر المقبل في اجتماع “فيفا” المقرر عقده في زيورخ السويسرية عن طريق الفيديو.المقترح يأمل في أن يحصل اللاعب على الحق في […]

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