أمطار تقهر آب.. موجة غزيرة تضرب زاخو وتوقعات بشمول محافظات أخرى! (فيديو)

2020/08/22 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت مدينة زاخو شمالي محافظة دهوك، السبت، أمطاراً غزيرة، فيما توقع مختصون استمرار الأمطار إلى يوم غد الأحد.



وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة له، (22 آب 2020)، أنه تبين "هطول الأمطار بشكل زخات رعدية شبه غزيرة في مدينة زاخو هذا اليوم".

وبين عطية، أن "فرص هطول الأمطار ستمتد الليلة وفجر وصباح الاحد لتشمل مناطق عديدة من دهوك واربيل ( خصوصا شمالها)، لتنتهي فرص الامطار ليل يوم غد الأحد".

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