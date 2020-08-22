هنا الزاهد مع نجوم مسرح مصر في كواليس “صباحية مباركة”

2020/08/22 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حرصت الفنانة هنا الزاهد على حضور عرض مسرحية صباحية مباركة التي تجمع نجمي مسرح مصر علي ربيع، وأوس أوس.شاركت هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram، مجموعة من الصور مع أبطال المسرحية، وأوصت متابعيها بمشاهدة المسرحية وشكرت الفنان أشرف عبد الباقي على جهوده الفنية.من جانبها شاركت الفنانة ويزو صورة جماعية من […]

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