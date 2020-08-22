سجن الممثلة لوري لوغلين بعد إدانتها بالغش في التعليم

2020/08/22 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قضت محكمة أميركية بالحبس شهرين على نجمة المسلسل التلفزيوني (فول هاوس) الممثلة لوري لوغلين وبالحبس خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أميركية.واختنق صوت لوغلين (56 عاما) وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزئية ناتانيل جورتون في بوسطن عن “القرار المريع” الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها […]

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