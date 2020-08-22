2020/08/22 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

عد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير نجم، السبت، اتفاق رئيس الوزراء مع واشنطن بإبقاء قواتها في العراق لثلاثة اعوام اخرى وعقود الطاقة التي ابرمها لاتصب في امن واستقرار العراق.

وقال نجم لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم باتفاقية سابقة وقرار نيابي ينصان على خروج القوات الاميركية من العراق”.

واضاف ان “عقده اتفاق على بقاء القوات الاميركية لثلاث سنوات اخرى في العراق ليس من صلاحياته ومخالف للإرادة الشعبية والدستور العراقي”، مشيرا الى ان “القوى السياسية الوطنية لن تلتزم الصمت بعد عودة جلسات البرلمان”.

واوضح نجم ان “اتفاقية البقاء للقوات الاميركية هي اطالة وتجديد لاحتلال العراق ولايمكن القبول بها”، مشيرا الى ان “بقائهم وعقد اتفاقيات الطاقة مع الجانب الاميركي لا تصب بمصلحة امن واستقرار العراق”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اتفاقات الكاظمي في واشنطن لا تدعم أمن واستقرار العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اتفاقات الكاظمي في واشنطن لا تدعم أمن واستقرار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).