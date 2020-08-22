2020/08/22 | 19:04 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن اتلاف حاوية تحتوي على أطنان من المفرقعات في منفذ أم قصر الجنوب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إتلاف عشرات الأطنان من المفرقعات في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إتلاف عشرات الأطنان من المفرقعات في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).