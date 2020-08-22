نيجيريا تجلي 75 من مواطنيها من العراق ومصر والاردن بسبب كورونا

2020/08/22 | 19:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اعلنت وزارة الخارجية النيجرية أن السلطات في العاصمة ابوجا قد اجلت 75 من مواطنيها كانوا عالقين في العراق ومصر والاردن بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة ذي نيشن النايجيرية في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ ” غادر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وهم 35 مواطنا ، ومعظمهم من الطلاب ، مصر حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي في مصر”.

واضافت أن ” الرحلة الثانية كانت قدامة من أستانا بكازاخستان عبر دبي والقاهرة كان على متنها السفير حميد أوبلوييرو وزوجته، فيما ذكرت الوزارة أن “إجمالي عدد الركاب 75 نيجيرياً ، معظمهم طلاب من جامعات مختلفة في مصر وتسعة (9) طلاب من عمان الأردن “.

وتابعت أن ” سبعة نايجريين آخرين قدموا من العراق احدهم في بغداد وستة آخرين من اربيل في شمال العراق ، كما ان هناك عدد قليل من المواطنين المصريين والسعوديين على متن الطائرة ليصبح إجمالي الركاب على متن الرحلة 110 راكبا”.



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