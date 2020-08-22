وزير الصحة: نسبة الشفاء من كورونا في العراق بلغت 72 بالمائة

2020/08/22 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن ان نسبة الشفاء من فيروس كورونا في العراق بلغت 72 بالمائة.واكد التميمي في تصريح صحفي انه :" لا يوجد دواء مخصص لفيروس كورونا، وجميع الادوية الموجودة هي عبارة عن تجارب استخدمت في دول العالم " ، مرحبا في الوقت نفسه باي شركة عراقية تنتج دواء محلياً، مبينا :" ان وزارة الصحة ستكون اول من يتعامل مع هذا الدواء ، اذا كان ضمن المواصفات العالمية".واضاف :" ان وزارة الصحة اعطت الاولوية بالتلقيح من الوباء ، في حال توفره ، الى الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 50 عاماً ،والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة ،والاجهزة الامنية ، اما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح الى باقي الفئات" ./انتهى7

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