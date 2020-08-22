الحرس الثوري يحذر من 'تداعيات التطبيع' ويؤكد: لن نسمح بفتح المنطقة لإسرائيل

2020/08/22 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء علي فدوي، السبت، ان بلاده لن تسمح بفتح أبواب المنطقة لإسرائيل عبر بعض دولها، محذرا هذه الدول من تداعيات التعاون مع إسرائيل.

وقال فدوي في تصريحات صحفية، إن أي "خطوة لفتح أبواب المنطقة للكيان الصهيوني ستجلب الهزيمة والمذلة للدول التي تتعاون مع إسرائيل"، وأنه يتم خداعها من الولايات المتحدة.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "هذه الدول لن تكون بمأمن من تداعيات خطوات التطبيع، وأن "قصور حكامها الزجاجية لن تحميهم أمام قوة الثورة الإسلامية، ولن تصمد أمام أحجار أطفال فلسطين"، حسب تعبيره.

وسبقت هذه التصريحات، تصريحات لأمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، التي قال فيها إن الإمارات تتخطى بصورة غير حكيمة الخطوط الحمر للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وأضاف أنها تتحمل وجود اليد الخفية للصهاينة في المنطقة.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لم يكن ممكنا في ظل الاتفاق النووي الإيراني.





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