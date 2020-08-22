وبعض الهدم بناء! - جلال الصباغ

2020/08/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ قرأت الجملة اعلاه على صفحة إحدى الشاعرات، وهي تصف ما حصل في الناصرية، ردا على تفخيخ دراجة نارية وتفجيرها على المنتفضين في ساحة الحبوبي، وهذه الجملة تلخص الكثير من الكلام.



بالفعل ان بعض الهدم بناء!ان تهديم مقرات الأحزاب الإسلامية في الناصرية، والتي مارست ولا تزال تمارس، مختلف أنواع التنكيل والقتل والخطف بحق المنتفضين في هذه المدينة، جاء كرد فعل على الجرائم المرتكبة من قبل الأحزاب والمليشيا ......





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