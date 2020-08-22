نقاش مع منكر وجود أخطاء في القرآن - سامي الذيب

2020/08/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب أنقل لكم نقاش دار بيني وبين شخص بمبادرة منه.



فقد كتب لي على الخاص.



ولا حاجة لذكر اسمه ولنسمه مجهول-*مجهولكثير من القواعد النحوية تم استخراجها من القرآن أو القرآن كان داعما للغة العربية وليس العكس.



وهذا هو الرد على ما تظن أنه خطأ لغوي: https://bit.ly/3hgn2PA*سامي الذيبشكرا على الرابط.



المسلم مستعد يدوخك الف دوخة بدلا من ان يعترف بوجود خطأ واحد في القرآن...



الذي يعتبرونه كلام ......





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