مواطنون يعثرون على 200 قطعة أثرية ويسلمونها الى وزارة الاثار

2020/08/22 | 19:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، السبت، المواطنين الى ضرورة تسليم القطع الآثارية التي يتم العثور عليها الى دوائر المفتشيات في بغداد والمحافظات ، على خلفية عثور مواطن على أكثر من 200 قطعة اثرية.

وقال ناظم، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تسلم مجموعةٍ من المواطنين أكثر من مئتي قطعة آثارية، والتي تعود إلى فتراتٍ مختلفةٍ (سومرية/ وفرثية/ وساسانية/ واسلامية) وتضم رقماً طينيةً واختاماً اسطوانية ومجموعةً كبيرةً من المسكوكات، ومجموعةً من الخرز مختلفة الأشكال والأحجام، وتماثيل فخاريةً، ومسارج وأواني نحاسية، وحلىً نسائيةً، وأواني فخاريةً متوسطة الحجم وجراراً فخارية، وتابوتاً فخارياً متوسط الحجم “.

وأضاف، أن “القطع الآثارية هي ثروةٌ وطنيةٌ وملكٌ للانسانية جمعاء فعلينا المحافظة عليها،”.



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