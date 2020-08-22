الكمامة إجبارية في باريس خلال نهائي دوري الأبطال

2020/08/22 | 19:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سيتحول شارع “الشانزليزيه” الشهير في العاصمة باريس، إلى منطقة مشاة فقط غدا الأحد، وسيكون وضع الكمامة إجباريا، عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال.

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