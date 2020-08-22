الصحة العراقية تحدد الفئات التي ستكون لها اولوية باستخدام لقاح كورونا

2020/08/22 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، الفئات الي ستكون لهم الاولوية باستخدام لقاح كورونا، مشيرة الى انها استخدمت العلاجات المنتجة محلياً منذ أكثر من شهر.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، وتابعتها “تقدم”، إن “وزارة الصحة ملزمة باستخدام هذه العلاجات، التي يتم تصنيعها من إحدى الشركات المحلية، التي أخذت امتيازاً من شركة أجنبية”، مبينا أن “هذا العلاج تم تقييمه ونجح في مختبرات الرقابة الدوائية وتم صرفه”.

ورحب التميمي “بأي شركة عراقية تنتج دواء محلياً”، مشيرا الى ان “وزارة الصحة ستكون أول من يتعامل مع هذا الدواء إذا كان من ضمن المواصفات العالمية”.

واكد، أن “هناك طلباً عالمياً على الأدوية التي تستخدم في معالجة كورونا، وبات من الصعب الحصول على تلك الأدوية”، لافتا الى ان “وزارة الصحة غطت الأدوية التي تستخدم في معالجة كورونا، وأصبحت متاحة للمواطنين وفي كل المحافظات”.

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