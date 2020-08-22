بيل غيتس: كورونا قد يقتل ملايين الأشخاص دون أن يصيبهم

2020/08/22 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المليادير، بيل غيتس، وفاة الملايين على مدى العامين المقبلين جراء الضغط الكبير الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

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