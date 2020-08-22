عضو بالخارجية النيابية يكشف عن هدف اساسي لقمة الكاظمي مع ملك الاردن ورئيس مصر

2020/08/22 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، السبت، (22 آب، 2020)، إن هناك دورا دولياً يدعم عقد القمة الثلاثية المرتقبة بين العراق والاردن ومصر في عمان.

وذكر الفايز في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الاردنية عمان خلال الايام القادمة بين ملك الاردن، عبد الله الثاني، ورئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جاء كسابقه في عهد رئيس الحكومة السابقة، عادل عبدالمهدي لبحث امور المنطقة ومستجداتها في ظل المتغيرات والتحديات الحاصلة".,

واضاف أن "اجتماع عمان جاء بتنسيق دولي لدعم حكومة الكاظمي"، متوقعا أن "يسفر عن اللقاء، اتفاقات اقتصادية وأمنية في ان واحد".

وبين الفايز أن "الدول الثلاث بينها مشتركات كبيرة في ملفات عدة، وخاصة الاقتصادية".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الانباء الأردنية، السبت (22 آب 2020)، عن اجتماع مرتقب للملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس ‏الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي‎.



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وذكرت الوكالة الرسمية، ان "الملك والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي سيعقدون قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل‎". ‎

واشارت إلى أن "القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، تهدف على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر ‏والعراق، بإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية‎".‎

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول من العام الماضي‎.‎

وكان الكاظمي قال في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، وخلال زيارته الولايات المتحدة الأميركية، إنه سيزور الأردن منتصف ‏الأسبوع، وبعدها سيغادر إلى مصر لإكمال اتفاقيات ابرمتها الحكومة العراقية السابقة‎‎".

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