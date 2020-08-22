الكاظمي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لواشنطن

2020/08/22 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن عودته إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته إلى واشنطن....

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