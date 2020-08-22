اعتداء على أحد نواب (الجيل الجديد) من قبل الأمن في أربيل

2020/08/22 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أتهم كاوه عبد القادر، مساء السبت، القوات الامنية في مدينة اربيل ، بالاعتداء عليه امام انظار قائد الشرطة ومدير الاسايش في المحافظة.

وقال عبد القادر اليوم (22 اب 2020)، "ان سبب الاعتداء هو لمنع خروج المواطنين، واقامة التظاهرات في المدينة".

من جانبه افاد مراسل ان ار تي، "ان القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف في اسواق اربيل ، ومنعت المواطنين بالتوجه الى ساحة التظاهر".

و خرج المواطنون في اقليم كوردستان، السبت، بتظاهرات غاضبة في عددا من مدن الاقليم.

وبحسب مراسل ان ار تي، فأن المئات من المواطنين خرجوا في محافظة حلبجة وكذلك السليمانية، وفي عددا من مدنها، جمجمال وكلار، بتظاهرات كبيرة للمطالبة بحقوقهم.

ومازالت القوات الامنية في محافظتي اربيل ودهوك، تفرض اجراءات مشددة بهدف منع المواطنين من الخروج في التظاهرات المطالبة بالاصلاح واستقالة حكومة الاقليم، في ضل الاوضاع "المزرية" التي تعيشها مدن اقليم كوردستان.

وشارك رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، في التظاهرت التي انطلقت مساء السبت، في عدد من مدن اقليم كوردستان، مؤكدا ان الاحتجاجات ستحقق نتائجها مهما تطلب الامر.

وقال عبد الواحد خلال توسطه جموع المتظاهرين، ان "الحكومة في اقليم كوردستان تتخوف من التظاهرات السلمية"، مبينا "اذ لم تهتم الحكومة بهذه التظاهرات لماذا تفرض إجراءاتها المشددة وتمنع المواطنين من الخروج والمشاركة في المطالبة بحقوقهم".

واضاف عبد الواحد ان "الحكومة والاحزاب الرئيسية في الاقليم، تعلم جيدا ان هذه التظاهرات ستحقق نتائجها يوما ما، وتحدث تغييرا كبيرا في الاقليم"، لافتا "اذا تطلب الامر سنتظاهر الف مرة اخرى لتصبح ثورة في اقليم كوردستان".

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