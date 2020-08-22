هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكيه في الغزالية

2020/08/22 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استهدفت عبوات ناسفة، مساء السبت، رتلا عسكرياً للقوات الامريكية في بغداد.وذكر مصدر أمني {للفرات نيوز} عن" هجوم بالعبوات الناسفة استهدف رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكيه في منطقة الغزالية ببغداد".واضاف ان" الانفجار استهدف رتلا أميركيا منسحبا من قاعدة التاجي".واشار الى ان" انفجار الغزالية أسفر عن أضرار مادية فقط في الرتل العسكري الامريكي".وسمع دوي انفجار قوي، مساء السبت، قوي في جانب الكرخ من العاصمة بغداد الا انه لم تعرف طبيعته.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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