الكمارك  تكشف عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة

2020/08/22 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة الموافق في مراكزها الكمركية والذي بلغ ٢,٣٠٨,٩٩٥,٠٠٠ مليارين و ثلاثمائة و ثمانية مليون و تسعمائة وخمس وتسعون الف دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه، “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا، فأن إجمالي الايرادات المتحققة ليوم امس الجمعة الموافق في المراكز الكمركية بلغ ٢,٣٠٨,٩٩٥,٠٠٠ مليارين و ثلاثمائة و ثمانية مليون و تسعمائة وخمس وتسعون الف دينار”.

واضافت الهياة، انها “وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات”.

واشارت الى، انها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.

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