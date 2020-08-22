الحلبوسي والحكيم يبحثان ملف الانتخابات المبكرة والقوانين ذات التماس المباشر مع المواطنين

2020/08/22 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، ملف الانتخابات المبكرة وضرورة إجرائها في أجواء تنافسية بعيدا عن السلاح والمال والتسقيط السياسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم السبت، رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة، والانتخابات المبكرة وإمكانية إجرائها، ودور مجلس النواب العراقي في إقرار القوانين التي تخدم المواطنين”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش أهمية الانتخابات المبكرة وضرورة إجرائها في أجواء تنافسية بعيدا عن السلاح والمال والتسقيط السياسي، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه مجلس النواب”.

وتابع، “كما أكد اللقاء على أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ولا سيما في القوانين ذات التماس المباشر مع مصالح المواطنين، والتشديد على أهمية استحضار مصلحة العراق في إدارة علاقاته الإقليمية والدولية، واحترام سيادة العراق وحل مشاكلها بعيدا عن حدوده وأراضيه”، لافتا الى ان اللقاء تناول ايضا ملف استهداف الناشطين، وضرورة مراجعة الخطط الأمنية، وحفظ حرية التعبير مع حفظ مكانة الدولة ومؤسساتها وعدم الاعتداء عليها”.

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