يوفنتوس يدخل السباق للتعاقد مع ميسي لإلحاقه برونالدو

2020/08/22 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

فجرت صحيفة ”corrieredellosport” الإيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها اهتمام عملاق الدوري الإيطالي، يوفنتوس، بالتعاقد مع أيقونة نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا للصحيفة، فإن يوفنتوس، بالإضافة إلى إنتر ميلانو، وباريس سان جيرمان، مستعد لخوض معركة من أجل التعاقد مع ميسي، الذي يتجه بشكل متزايد للرحيل عن برشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا كان إنتر يبحث عن عقد صفقة من العيار الثقيل، لتقليص الفجوة مع منافسه يوفنتوس، الذي سيطر على مسابقة الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، فإن فكرة رؤية ميسي بجانب غريمه كريستيانو رونالدو في “البيانكونيري”، ستكون أمرا مثيرا.

وأوضحت أن الأندية الإيطالية تملك أفضلية طفيفة للتعاقد مع ميسي، مقارنة مع سان جيرمان باريس، وذلك بحكم النظام الضريبي المعمول به في إيطاليا.

كما أشارت ”corrieredellosport” إلى أن النجم الأرجنتيني ميسي، قد ينجذب أيضا للانضمام إلى مدربه السابق في برشلونة، بيب غوارديولا، الذي يشرف حاليا على تدريب مانشستر سيتي الانجليزي، ولكن يبقى هذا الأمر صعبا، لاسيما وأن الفريق الإنجليزي يخطط لإعادة هيكلة صفوفه، وهو ما يجعل فكرة التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 33 عاما وبراتب مرتفع، مستبعدا.

في حين يبدو نادي تشيلسي خارج اللعبة.

ويمتد عقد “البرغوث” مع برشلونة حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.

ويعيش الدولي الأرجنتيني فترة عصيبه مع برشلونة حاليا، حيث لم يتوج الفريق بأي لقب هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2017/2018، كما تعرض مؤخرا لخسارة مهينة أمام بايرن ميونيخ، بنتيجة 2-8، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.



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