سمية الخشاب تلفت الانظار برشاقتها

2020/08/22 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لفتت الفنانة سمية الخشاب الأنظار بخسارتها اللافتة في الوزن وحصولها على خصر منحوت، لتنهال عليها الأسئلة من الفتيات والسيدات في محاولة منهن لمعرفة سر رشاقتها مؤخراً.وانخفض وزنها فبدت أكثر رشاقة، كما أن خصرها أصبح منحوتاً، مما دفع المتابعات بسؤالها عن سر رشاقتها.وأجابت سمية الخشاب على إحدى المتابعات التي سألها هل خضعت لعملية جراحية […]

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