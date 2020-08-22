2020/08/22 | 19:33 - المصدر: عين العراق

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الحكيم والحلبوسي: ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة بعيداً عن السلاح والتسقيط

أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم السبت، على ضرورة اجراء الانتخابات بعيداً عن السلاح والمال والتسقيط خلال استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الحكيم في بيان، إن "تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة ، والانتخابات المبكرة وإمكانية إجرائها، ودور مجلس النواب العراقي في إقرار القوانين التي تخدم المواطنين ، ملفات كانت حاضرة خلال استقبالنا عصر اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واضاف: "حيث تم تأكيد اهمية الانتخابات المبكرة وضرورة إجرائها في أجواء تنافسية بعيدا عن السلاح والمال والتسقيط السياسي مجددين الدعوة الى حسم موضوعة الدوائر الانتخابية" .

وتابع: "بيّنا ان تحالف عراقيون يدعم الدولة ومؤسساتها وابوابه مفتوحة للجميع، كما اكدنا وسيادته أهمية استعادة مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي لاسيما في القوانين ذات التماس المباشر مع مصالح المواطنين، مشددين على اهمية استحضار مصلحة العراق في ادارة علاقاته الاقليمية والدولية وطالبنا دول الجوار باحترام سيادة العراق وحل مشاكلها بعيدا عن حدوده واراضيه".

واوضح الحكيم انه "عن استهداف الناشطين قلنا بضرورة مراجعة الخطط الامنية وحفظ حرية التعبير مع حفظ مكانة الدولة ومؤسساتها وعدم الاعتداء عليها".

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