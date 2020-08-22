2020/08/22 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هيفاء وهبي تطل بدون مكياج وعدسات ملونة…هكذا يبدو شكلها الحقيقي© ليالينا هيفاء وهبي تطل بدون مكياج وعدسات ملونة…هكذا يبدو شكلها الحقيقي فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها بخضوعها لجلسة تصوير بملامحها الطبيعية، حيث تخلت عن المكياج الثقيل والعدسات الملونة.نشر خبير التجميل بسام فتوح صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها هيفاء وهبي، والتي اعتمدت […]

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