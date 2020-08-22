2020/08/22 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم ، تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة.وتم في اللقاء ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، بحث الانتخابات المبكرة وامكانية اجرائها، ودور مجلس النواب العراقي في اقرار القوانين التي تخدم المواطنين.كما ناقش الجانبان اهمية الانتخابات المبكرة وضرورة اجرائها في اجواء تنافسية بعيدا عن السلاح والمال والتسقيط السياسي، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، الذي سبق وان صوَّت عليه مجلس النواب.كما اكدا اهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، لا سيما في القوانين ذات التماس المباشر مع مصالح المواطنين، والتشديد على اهمية استحضار مصلحة العراق في ادارة علاقاته الاقليمية والدولية، واحترام سيادته وحل المشاكل الاقليمية بعيدا عن حدوده واراضيه.وتم في اللقاء ايضا بحث ملف استهداف الناشطين، وضرورة مراجعة الخطط الامنية، وحفظ حرية التعبير مع حفظ مكانة الدولة ومؤسساتها وعدم الاعتداء عليها./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع الحكيم الانتخابات المبكرة واجراءها بعيدا عن السلاح والمال السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع الحكيم الانتخابات المبكرة واجراءها بعيدا عن السلاح والمال السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).