بدء الانسحاب الأميركي من العراق.. وانفجار يطال رتلاً

2020/08/22 | 19:38 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 19:31 - GMT 16:31 تارخ النشر: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 19:14 - GMT 16:14

المصدر: دبي - العربية.نت

تزامناً مع بدء انسحاب القوات الأميركية من العراق، أفاد مراسل "العربية"، السبت، بانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع بين بغداد والغزالية، استهدف رتلاً أميركياً منسحباً من قاعدة التاجي.وقال المراسل إن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط في الرتل".كما أكد أن القوات الأميركية في العراق تستعين بشركات لنقل معداتها.القوات الأميركية بدأت سحب معداتها من قاعدة التاجي.

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