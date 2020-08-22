2020/08/22 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي تكثيف الجهود والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمطالب العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم السبت، مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي“، مبينا ان “اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق السلم الأهلي، وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين”.





واضاف البيان، “كما تطرّق اللقاء الى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمطالب العراقيين الحقّة”.

واشاد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان “بجهود القوات الامنية”، مؤكدا على “اهمية عملها في هذه المرحلة الحساسة”.

واشار الى ان “امن المواطن لايتحقق الا من خلال الجهد الامني المميز والمعلومة الاستخبارية الدقيقة ومراعاة حقوق الانسان في التعامل مع المواطنين”.





من جانبه اكد الأعرجي، أن “العراق يمرّ بمرحلة تحتاج الى تضافر جهود الجميع، للعبور بالبلد، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، ليشعر العراقيون جميعا بالطمأنينة، وهم يمارسون حقوقهم ويعبّرون عن آرائهم”.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والاعرجي يؤكدان على تكثيف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمطالب العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والاعرجي يؤكدان على تكثيف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمطالب العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).