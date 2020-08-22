الاتحاد الدولي لألعاب القوى يهاجم

2020/08/22 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، أن تغيير بعض المتسابقين الشبان جنسياتهم، قبل أن يقوم بفرض قواعد أكثر صرامة العام الماضي، كانت أشبه تقريبا بعملية الاتجار في البشر.

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