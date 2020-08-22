بالصور: 7 جرحى اثر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احرقوا مقر قائممقامية كلار في السليمانية

2020/08/22 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، السبت، (22 آب، 2020)، بإصابة 7 اشخاص اثر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد قيامهم بأحراق مقر قائممقامية كلار في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "7 اشخاص اصيبوا في مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد قيامهم باضرام النيران في مقر قائممقامية كلار في السليمانية".

واضاف أن "القوات الأمنية اطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينا أن "المتظاهرين طردوا رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد من التظاهرة ورشقوه بالحجارة".

من جهة اخرى اشار المصدر إلى أن "قوات الاسايش في محافظة دهوك اغلفت المحلات في شيلادزي بدهوك لمنع المواطنين من التظاهر".

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