2020/08/22 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

478 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 اب 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى واشنطن".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي غادر، يوم الثلاثاء الماضي، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مثمرا، فيما أشار إلى أنه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا عصابات داعش.

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في ختام زيارته لواشنطن، في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ فضلا عن شخصيات سياسية اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعود الى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الرسمية الى واشنطن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعود الى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الرسمية الى واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).