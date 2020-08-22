انباء عن وصول الكاظمي إلى البصرة

2020/08/22 | 19:51 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} افادت انباء غير مؤكدة عن وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء السبت، الى محافظة البصرة على خلفة تفاقم حوادث الاغتيالات بحق الناشطين في المحافظة.





ولم يؤكد حتى اللحظة اعلام مجلس المحافظة وصول الكاظمي الى البصرة على الرغم من تداولها على نطاق واسع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل عصر السبت الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته في واشنطن.

وفاء الفتلاوي

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