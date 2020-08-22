خبراء يتحدثون لـ ’ناس’ : ثلاثي ’قتل’ ثقافة التأمين في العراق! (فيديو)

2020/08/22 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد خبراء ومستشارون قانونيون، أن الشركات الخاصة بالتأمين، تتحمل جزءاً من المسؤولية، فيما يتعلق بنشر الوعي بين صفوف المواطنين، بشأن التأمين والمميزات التي يحصلون عليها.

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