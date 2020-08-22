وزير الطاقة التركي يتوقع انخفاضا كبيرا في واردات الغاز بعد اكتشاف غاز البحر الأسود

2020/08/22 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، السبت، إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في وارداتها من الطاقة بعد اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود فضلا عن مزيد من الاكتشافات بمنطقة أخرى يتم تقييمها الآن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يوم أمس الجمعة اكتشاف حقل للغاز الطبيعي يحوي 320 مليار متر مكعب (11.3 تريليون قدم مكعبة) في البحر الأسود يمكن أن يبدأ العمل بحلول عام 2023 وأن بلاده مصممة على أن تصبح مصدرا للطاقة.

وإذا كان الغاز قابلا للاستخراج من الناحية التجارية، فإن الكشف قد يساعد أنقرة على الحد من اعتمادها الحالي على الواردات من روسيا وإيران وأذربيجان والتي كلفت البلاد 41 مليار دولار العام الماضي.

وسوف يعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية‭‭‭ ‬‬‬الأوضاع المالية للحكومة وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.

وقال دونميز للصحفيين "مع هذا الاكتشاف، نتوقع انخفاضا كبيرا في الواردات.



مهدنا الطريق أمام مواطنينا لاستخدام الغاز الطبيعي بتكاليف اقتصادية أقل كثيرا".

وأضاف في اسطنبول "أمامنا مساحة جديدة تبلغ 6000 كيلومتر مربع.



تقييم خبرائنا هو أننا قد نجد أيضا وضعا مماثلا هناك".

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