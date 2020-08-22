الكمارك تعلن تحقيق أكثر من مليارين في يوم واحد

2020/08/22 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت، إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الجمعة في مراكزها الكمركية والذي بلغ 2,308,995,000 مليارين وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار.

وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا، إلا أن إجمالي إيرادات الهيأة المتحققة ليوم أمس الجمعة في مراكزها الكمركية، بلغ 2,308,995,000 مليارين وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار".

وأضافت الهيأة أنه "في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في جميع المديريات والمراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين التحديات ومعوقات العمل كافة للارتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات".

وأشارت الهيأة الى أنها "ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيأة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

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