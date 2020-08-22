2020/08/22 | 20:04 - المصدر: عين العراق

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مصدر أمني: عبوة ناسفة تستهدف رتل أمريكي في بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بهجوم استهدف رتلا عسكريا للقوات الأمريكية غربي بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل جسر على الخط السريع باتجاه منطقة الشعلة- الغزالية انفجرت على رتل أمريكي”.

وأضاف، أن “الانفجار استهدف احد الارتال الأمريكية الهاربة من قاعدة التاجي بعد إعلان القوات الامريكية استعدادها تسليم القاعدة غداً” .

وأشار الى أن “أعمدة الدخان تصاعدت بشكل واضح وسط منطقة الكرخ”.

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