انتخاب رئيس جديد لحزب العدالة التركماني

2020/08/22 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/انتخب في كركوك رئيس جديد لحزب العدالة التركماني ،بعد وفاة رئيسه السابق .وقال مصدر بالحزب :" عقد مجلس شورى الحزب جلسة طارئة لانتخاب رئيس جديد بعد وفاة رئيسه انور بيرقدار ، وتم انتخاب صباح حسين بالاجماع وصادق المجلس عليه "./ انتهى

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