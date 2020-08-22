الاعرجي يبحث مع الحلبوسي الاوضاع الراهنة وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين

2020/08/22 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / بحث مستشار الامن الوطني، قاسم الاعرجي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاوضاع الامنية والسياسية الراهنة، والعمل على ايجاد بيئة مناسبة لتحقيق السلم الاهلي، وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين .



وتطرّق اللقاء ، حسب بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /نسخة منه ، الى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمطالب العراقيين الحقّة.



واكد الاعرجي :" ان العراق يمرّ بمرحلة تحتاج الى تضافر جهود الجميع، للعبور بالبلد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، ليشعر العراقيون جميعا بالطمأنينة، وهم يمارسون حقوقهم ويعبّرون عن آرائهم" .



من جهته اشاد الحلبوسي بجهود القوات الامنية ، مؤكدا اهمية عملها في هذه المرحلة الحساسة .واشار الى :" ان امن المواطن لايتحقق الا من خلال الجهد الامني المميز والمعلومة الاستخبارية الدقيقة ومراعاة حقوق الانسان في التعامل مع المواطنين"./انتهى3

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