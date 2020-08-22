إبراهيم فتحى وحلقة هنرى كورييل ومستقبل الشيوعية فى مصر - سعيد العليمى

2020/08/22 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى نشهد اليوم ذكرى الميلاد الأولى التى يغيب فيها رفيقنا عن تجمعنا للإحتفال به –ولكن كيف يغيب عنا من لم تمر لحظة منذ ودعه الحرس القديم ، لم نذكره فيها قائدا ومفكرا وناقدا وانسانا ، هى غيبة تشبه غيبة المسافر الذى ننتظر عودته غير انه باستحضاره معنا دائم الحضور .واود فى ذكرى ميلاده هذه ان اقدم هدية لمحبيه من رفاقه واصدقاءه هى مجموعة مقالات بحثت عنها طويلا عنوانها "حلقة هنرى كورييل ومستقبل الشيوعية ......





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