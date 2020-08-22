اسمها محمد -عودة إلى البدايات 1- - لمى محمد

2020/08/22 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد صوتكَ حزنٌ جميل..



تبعني وأتعبني..



حتى قررتُ الفرح!عندما أخبرتني دار النشر الأمريكية تلك أن كتابي الجديد معهم حقق مبيعات خياليّة..



تحوّل الحزن في قلبي إلى زبدة..



فالحزن كان قد تأرجح كثيراً بين بطينات قلبي و أذيناته… أكتبُ منذ أكثر من عشرين عاماً، وإلى الآن تلاحقني الرقابة العربيّة لتقص من كتاباتي..



حتى العالم الأزرق الافتراضي تمت السيطرة عليه من قبل المتزمتين المتأسلمين، فأصبحوا يحاولو ......





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