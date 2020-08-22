ما نسبة العراقيين الذين سيتلقون لقاح كورونا كدفعة أولى؟

2020/08/22 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، نسبة العراقيين الذين سيحصلون على لقاح فيروس كورونا المستجد كدفعة أولى....

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