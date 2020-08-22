دهوك.. الأمن يعتقل مناصرين للجيل الجديد بينهم مسؤول في الحراك

2020/08/22 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قامت السلطات الامنية في محافظة دهوك، باعتقال عددا من مناصري حراك الجيل الجديد في وقت متأخر من مساء امس الجمعة، في خطوة تهدف إلى منع إقامة التظاهرات التي خرج بها المئات من مواطني إقليم كوردستان اليوم.

وقال مراسلنا، اليوم، (22 اب 2020) ان "السلطات الامنية قامت باعتقال فاروق عمر عضو في حراك الجيل الجديد، وعدد اخر من مناصري الحراك، في مدينة دهوك وزاخو وعقرة، لمنعهم من التظاهر".

واجبرت السلطات الامنية في محافظة دهوك اصحاب المشاريع التجارية في المدنية الى اغلاق محالهم، بسبب التظاهرات التي ستقام اليوم في اقليم كوردستان.

وقال مراسل ان ار تي في دهوك ان القوات الامنية اجبرت اصحاب المحال التجارية القريبة من "بارك ازادي" بأغلاق محلاتهم، بسبب التظاهرات التي ستقام اليوم.

واضاف ان الاجهزة الامنية في المدنية انتشرت بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية والازقة تحسبا لاي تظاهرة ستقام اليوم، مبينا ان احد اصحاب المحال التجارية استنكر هذه الاجراءات التي تقوم بها القوات الامنية مع كل تظاهرة تقام في دهوك.

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